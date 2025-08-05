Спецпосланець президента США Стів Віткофф готується до нового візиту в Москву 6 або 7 серпня. Річ у тім, що Дональд Трамп не втрачає надію переконати Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.

В американського лідера ще залишаються сумніви, тому Трамп має переконати насамперед себе. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький.

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"Трамп не втрачає надії переконати Путіна. Ми з вами розуміємо, що це марна ідея. Але він в будь-якому випадку буде до останнього надіятися і робити кроки назустріч Путіну для того, щоб сказати потім самому собі, що "зробив все, а тепер змушений піти на більш жорсткі кроки". Він має сам себе переконати. Проблема у тому, що у нього ще досі залишаються внутрішні сумніви", – припустив він.

Як США хочуть переконати Путіна?

Андрій Городницький зазначив, що Віткофф їде до Росії з пропозиціями. Ймовірно, він буде пропонувати якісь бізнес-ідеї, щось для економіки Росії. Тому що Трамп буде намагатися "зберегти Росію на боці США" у протистоянні Пекіну.

Він вважає, що у будь-якому випадку переконає Росію для того, щоб потім боротися проти Китаю разом. Вони не покидають цих можливостей. Мені здається, що вони ніколи не покинуть. Тому що хоч це абсурдна ідея, але вони в неї вірять. Їхня доктрина на цьому побудована. Вони будуть далі продовжувати це робити,

– сказав він.

На цьому етапі США можуть пропонувати вдосконалювати різні напрямки. Можливо, порівнювати і пояснювати, на що Штати будуть змушені піти, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Зокрема, до якої катастрофи в економіці Росії це може призвести. Найімовірніше, візит Віткоффа до Москви – це ідея саме Трампа.