Домовились домовлятись: що найголовніше змінилось після візиту Кушнера та Віткоффа в Київ

Американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили черговий раунд човникової дипломатії, відвідавши не лише Москву, а й Київ. Цей візит суттєво відрізнявся від попередніх поїздок і викрив нові нюанси кулуарних домовленостей між США, Україною та Росією. Стало відомо, які важливі деталі приховують останні дипломатичні контакти.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу про залаштунки нещодавнього візиту американських спецпосланців. За його словами, головна зміна полягає у зміні самого підходу Вашингтона до збору позицій сторін.

Чим візит Віткоффа та Кушнера відрізнявся від попередніх?

Леонов зазначив, що напередодні візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, туди приїжджав глава ЦРУ Джон Реткліфф і вочевидь він передав якусь інформацію Володимиру Путіну. І судячи із заяв росіян про те, що на фронті у них все чудово, на землі Росія перемагає і не збирається нападати на Європу, очільника Кремля таки зачепила інформація про реальний стан на фронті, яку передав Реткліфф. А також застереження щодо провокацій стосовно європейських країн.

Але в іншому немає серйозних поступів. Можемо орієнтуватися навіть на слова Володимира Зеленського, який зазначив, що взимку точно війна триватиме. Це означає, що домовились домовлятися. І найкращий варіант, якщо на нових умовах,

– підкреслив він.

Експерт звернув увагу на те, що разом із Віткоффом і Кушнером до Москви прилітали посадовці Мінфіну США, які відповідають за санкції, а також представник Держдепартаменту. Вони мали чітко донести до Путіна наслідки відмови від переговорів і зафіксувати його реальні відповіді без прикрас.

Також політолог зауважив, що раніше представники Дональда Трампа літали до Москви, а потім одразу поверталися до Вашингтона і там доводили до Трампа позицію Росії, намагаючись якимось чином це продати Україні та Європі.

Зараз ситуація змінилася: вони полетіли до Вашингтона вже з позицією двох сторін,

– наголосив Олександр Леонов.

Експерт підкреслив, що хоч Трамп і продовжує публічно хвалитися "чудовими розмовами" з Путіним, ситуація на фронті від цього не змінюється. Очільник Кремля вважає відсутність достатньої кількості антибалістичної ППО в України своїм вікном можливостей і продовжує атакувати цивільні об'єкти.

Політолог підсумував результати візиту Віткоффа та Кушнера до Москви і Києва: дивіться відео

За словами політолога, якщо Білий дім справді прагне швидкого завершення бойових дій, існує лише один дієвий механізм. Його підтримують навіть Китай та Індія через економічний тиск і зростання цін на продовольство.

Якщо Трамп хоче закінчити війну швидко, є тільки один вихід – це повне і безумовне припинення вогню. Все інше без додаткового посилення допомоги Україні у ППО, далекобійності та нових санкцій проти Росії не зрушить ситуацію з місця,

– підсумував виконавець директор Центру "Пента".

Нагадаємо, раніше американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення консультацій щодо можливих мирних ініціатив Дональда Трампа.