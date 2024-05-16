Що Сі може пообіцяти Путіну: Шейтельман припустив результати поїздки диктатора до Китаю

Владімір Путін планує відвідати Китай 16-17 травня. Російський диктатор намагатиметься посилити економічні зв'язки з Пекіном. Китай може запропонувати Росії одну цікаву угоду.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Китай обов'язково не пропустить нагоди "обікрасти" Росію. Сі Цзіньпін може запропонувати Росії будівництво на території Китаю атомних електростанцій в обмін на безкоштовний уран.

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Що хоче Путін

За словами політтехнолога, раніше Путін просив Сі Цзіньпіна допомогу в кредит, але так її і не отримав. Цього разу російський диктатор може просити розблокувати співпрацю китайських банків з російськими, а також постаратись обговорити постачання в Китай газу через російський газопровід "Сили Сибіру-2".

Я не здивуюсь, якщо в 16 – 17 числах вони підпишуть договір про будівництво "Сили Сибіру-2"- нового газопроводу, аби російський газ йшов у Китай,

– зазначив Шейтельман.

Він додав, що це вже буде 18 договір про будівництво цього газопроводу. Китай підписує їх, аби "не образити" Путіна, хоча Пекін розуміє, що російський газ можуть заборонити. Китай надає перевагу газу із Казахстану та Туркменістану.

Що може пообіцяти Сі

На думку політтехнолога, Китай може запропонувати Путіну певні товари, які виробляє лише він та Захід, наприклад, вальниці для російських поїздів.

Також варто зазначити, що Джозеф Байден підписав новий закон щодо заборони імпорту російського урану. В цьому законі є важливий нюанс – мовиться не лише про Росію, а й компанії, які пов'язані з нею.

Сі може сказати, щоб вони (Китай і Росія – 24 Канал) підписали договір, за яким Росія буде дарувати їм уран, а вони за це дадуть дозвіл безплатно збудувати атомні електростанції на території Китаю, – спрогнозував Шейтельман.

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