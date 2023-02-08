Ревнощі Джонсона та буси для Росії: як у мережі відреагували на візит Зеленського до Лондона

Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії, аби заручитися посиленою підтримкою з боку Сполученого Королівства. Такий несподіваний другий візит під час повномасштабної війни сколихнув мережу хвилею реакцій та мемів.

Не оминули увагою користувачі соцмереж теплу атмосферу зустрічі лідерів двох країн, порівняли досягнення України та Росії і, звісно, згадали про екс-прем'єра Бориса Джонсона. Різні реакції українців на цю важливу зустріч зібрав для вас 24 Канал.

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Борис Джонсон та Володимир Зеленський, а також згадки про Росію

Очікувано, що на тлі зустрічі Володимира Зеленського та Ріші Сунака найбільше у соціальних мережах з'явилося кумедних колажів з Борисом Джонсоном. Адже він після початку повномасштабної війни активно підтримував Україну у її боротьбі проти агресора.

Не забули також у мережі відмітити й дипломатичні досягнення України та Росії на тлі повномасштабної війни країни-терористки. Так, поки лідера України тепло зустрічають у цивілізованих державах та допомагають боротися проти Росії, главу МЗС цієї ж Росії у Африці нагороджують скляним намистом.

Як лідер України дістався Лондона

Також у мережі жартували й щодо можливого транспорту Володимира Зеленського. Оскільки в небо України через війну підіймаються лише військові літаки та вертольоти, то користувачі соцмереж припустили, що на важливу зустріч президент міг дістатися потягом.

Дехто припускає й більш неймовірні варіанти.

Візит Володимира Зеленського до Лондона: коротко