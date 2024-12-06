Єрмак розповів про результати зустрічі з командою Трампа

Українська делегація провела низку важливих зустрічей у Сполучених Штатах. В Офісі Президента розповіли про деталі зустрічі з командою обраного президента Дональда Трампа.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу президента. Під час візиту Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк і Флориду.

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Єрмак провів важливі зустрічі у США

У Білому домі він зустрівся з радником із національної безпеки Джейком Салліваном, а також із ключовими американськими політиками, серед яких Ліндсі Грем, Джо Вілсон і Мітч Макконнелл.

Українська сторона також провела переговори з бізнесменами, ветеранськими організаціями та конгресменами, щоб посилити підтримку України.

У Вашингтоні Єрмак та заступник міністра оборони Сергій Боєв зустрілися з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом і новим радником із нацбезпеки Майком Волцем.

Метою зустрічей було налагодження відносин із майбутньою адміністрацією США та донесення української позиції щодо ситуації на фронті.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 5 грудня зустрівся у Вашингтоні з майбутнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем. Зустріч стосувалася безпосередньо війни, яку Росія розгорнула проти України.

Українська делегація представила загальний план оборонної стратегії без деталізації.

За інформацією CNN, зустрічі з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником в справах щодо України, так і не відбулося. Джерело видання підкреслило, що він відвідував Україну раніше і вже знайомий з Єрмаком, тому не було необхідності для зустрічі у США.

До того ж Україна найближчим часом планує оголосити про свою готовність до миру з Росією. Зазначається, що це одне з ключових питань зустрічі Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа.