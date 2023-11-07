Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю: ЗМІ назвали причину
Джерело:The Times of Israel
Президент України ще на початку війни Ізраїлю проти ХАМАС висловив солідарність з ізраїльтянами та намір відвідати країну. Проте пізніше стався виток інформації про деталі візиту Володимира Зеленського. А сьогодні він ухвалив рішення щодо цього.
Візит Зеленського до Ізраїлю, за повідомленням ЗМІ, мав відбутися 7 листопада. Однак Президент вирішив його перенести.
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Зеленського очікують в Ізраїлі
В ізраїльських дипломатичних колах зазначають, що приїзду Зеленського все ще очікують в країні. Водночас дата візиту наразі невідома.
Якщо Президент Зеленський приїде (до Ізраїлю – 24 Канал), його зустрінуть з розпростертими обіймами,
– розповів ЗМІ ізраїльський посадовець.
Візит Зеленського до Ізраїлю, ймовірно, перенесли через виток інформації ізраїльського телеканалу. Як повідомив український дипломат ізраїльським журналістам, Президент України планував, щоб його приїзд до Ізраїлю став публічним, коли б він перебував у країні.
Через те, що дані про його запланований на 7 листопада приїзд стали відомі заздалегідь, Зеленський був розчарований.
Що відомо про візит Президента України до Ізраїлю
- Одразу після нападу ХАМАС на територію Ізраїлю, який відбувся 7 жовтня, Президент України виступив з заявою. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких внаслідок атаки терористів. А також Зеленський підтримав Ізраїль, зазначивши, що його право на захист "не підлягає сумніву".
- Володимир Зеленський планував відвідати країну на початку протистояння Ізраїля з ХАМАС. Це мав бути візит солідарності з ізраїльтянами. Також він закликав лідерів інших країн відвідати Ізраїль, щоб продемонструвати підтримку.
- Невдовзі посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що в Ізраїлі є зацікавленість візитом глави нашої держави. Проте деталі можливого приїзду президента Зеленського посол не розповів. Він зауважив, що про це "дізнаємося з преси" саме тоді, коли "президент прибуде до Ізраїлю".
- Пізніше у ЗМІ поширилась інформація, що нібито Президенту України було ввічливо відмовлено у візиті. В Ізраїлі пояснили таке рішення тим, що наразі "неслушний" для цього період.