Чи відмовили Зеленському у візиті до Ізраїлю: Кулеба пояснив ситуацію

Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що Володимиру Зеленському нібито відмовили у візиті до єврейської держави. Голова МЗС розповів про поточні стосунки України та Ізраїлю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чутки про нібито скасування візиту до Ізраїлю для Володимира Зеленського. Під час спілкування з західними журналістами він пояснив ситуацію.

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Чи відмовляв Ізраїль Зеленському

Кулеба наголосив, що ізраїльська сторона не відмовила Зеленському, а попросила українського лідера зачекати. Міністр зауважив, що Київ не почувається відкинутим.

Ми обговорили з ними (ізраїльтянами – 24 Канал) візит відразу після нападу ХАМАС, і вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Тоді в Тель-Авіві не чекали жодного іноземного лідера. Тепер фаза змінилася,

– сказав голова МЗС.

Очільник української дипломатії припустив, що візит Зеленського до Ізраїлю може відбутися після погодження термінів.

Що цьому передувало

Нещодавно у медійному просторі з'явилася не підтверджена інформація про те, що президент України начебто хотів відвідати єврейську державу, але отримав відмову. ЗМІ писали, що Ізраїль нібито ввічливо пояснив своє рішення тим, що вважає такий візит "не на часі".

Після цього посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що не було жодного офіційного звернення Володимира Зеленського до єврейської держави з приводу цього. Він позитивно оцінив контакти Києва з Ізраїлем та припустив, що український лідер зможе відвідати цю країну під час наступного міжнародного турне.

Що кажуть експерти про цю ситуацію