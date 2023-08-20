Головне питання – F-16 для України: Зеленський прибув до Нідерландів
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду їх чекають переговори з прем'єр-міністром Марком Рютте.
В обід 20 серпня стало відомо, що подружжя Зеленських прибуло до Нідерландів. Президент розповів про мету візиту до країни.
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Мета візиту Зеленського до Нідерландів
За словами президента, попереду його очікують предметні переговори з прем'єр-міністром країни Марком Рютте. Головне питання, яке обговорюватимуть під час зустрічі – постачання F-16 до України.
Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності,
– повідомив Зеленський.
Зазначимо, що днем раніше, 19 серпня, Володимир Зеленський відвідав Швецію, де вдалося досягнути важливих домовленостей.
Результати візиту Зеленського до Швеції
- Україна та Швеція деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, локалізації виробництва та ремонтів.
- Українські захисники вже почали випробування на винищувачах "Gripen". Зеленський повідомив, що працює над тим, щоб Україна отримала ці літаки.
- Швеція анонсувала 13 пакет військової допомоги. В цьому пакеті є боєприпаси для ППО й бойових машин, запасні частини для бронетехніки, а також обладнання для розмінування.
- Крім цього, Володимир Зеленський та перша леді зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією.