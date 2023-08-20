Головне питання – F-16 для України: Зеленський прибув до Нідерландів

Володимир Зеленський разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду їх чекають переговори з прем'єр-міністром Марком Рютте.

В обід 20 серпня стало відомо, що подружжя Зеленських прибуло до Нідерландів. Президент розповів про мету візиту до країни.

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Мета візиту Зеленського до Нідерландів

За словами президента, попереду його очікують предметні переговори з прем'єр-міністром країни Марком Рютте. Головне питання, яке обговорюватимуть під час зустрічі – постачання F-16 до України.

Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності,

– повідомив Зеленський.

Зазначимо, що днем раніше, 19 серпня, Володимир Зеленський відвідав Швецію, де вдалося досягнути важливих домовленостей.

Результати візиту Зеленського до Швеції