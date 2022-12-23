Складну частину війни пройдено, – політолог пояснив сигнали Зеленського у США

Справжні масштаби та історичне значення візиту Володимира Зеленського до США можна буде оцінити лише через багато років. Не випадково, що його порівнюють із візитом Вінстона Черчилля у 1941 році.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив американський політолог Раміс Юнус. На його думку, паралелей між цими двома візитами до Конгресу США дуже багато.

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Черчіллем і Зеленським керували ті ж самі цілі

Політолог впевнений, що історичне значення подорожі Черчилля до США у 1941 році на той момент ще ніхто не усвідомлював, бо не знав, чим закінчиться цей візит. Британцем керувало те саме, що й Володимиром Зеленським.

"Його країна виявилась єдиним майданчиком, який не захопив Гітлер. Вся Європа вже була поневолена. Єдиним, хто чинив опір, був Уінстон Черчілль та Велика Британія. І єдиний союзник, який тоді міг врятувати та допомогти – це США", – згадав Раміс Юнус.

Повне інтерв'ю Раміса Юнуса: дивитись відео

США втрутилась на 20% – 30%

Американський політолог вважає, що і в війні, яку Росія розв’язала проти України, без США ані ЄС, ані НАТО нічого зробити не зможуть. Навіть США з самого початку не хотіли втручатися до цього конфлікту.

Зараз Америка втрутилась не в повну силу, десь на 20 – 30% від своїх можливостей. І не дивлячись на це, бачите, яких відчутних результатів ви досягли,

– говорить Юнус.

Візит Зеленського – це прохання відкрити другий фронт

На думку політолога, коли Черчілль прилетів до США у 1941 році, ще не відбулися Курська та Сталінградська битва, Тегеранська конференція, відкриття другого фрону. Наразі, аналогічні події вже відбулися у російсько-українській війні.

Є і ваша "Сталінградська битва", і "Курська дуга". Я маю на увазі харківську перемогу та звільнення Херсонщини, це 1943 рік. А візит Зеленського туди – це прохання відкрити "другий фронт", тобто 1944 рік. Екватор пройдений, складну частину пройдено,

– запевний Юнус.

Американський політолог вважає, що ми дійшли до умовних 1944 – 1945 років і на Україну чекають власні Ялтинська конференцію, 9 травня, а потім Постдамська конференція та Нюрнберзький процес. Спеціальний трибунал та репарації вже стоять на повістці дня, тому всі ці паралелі дуже важливі.

"Щоб все це зробити, треба відкрити другий фронт. Як тільки я почув, що літак Зеленського полетів в нашу сторону, я почав уважно читати промову Черчилля. І коли я вчора уважно слухав вашого президента, то багато було паралелей. Тому я всім раджу її прочитати", – сказав Раміс Юнус.

Зеленський уособлює всю Україну

Політолог не знає, як в Конгресі зустрічали Черчилля, адже відеоролика в загальному доступі немає. Але під час виступу Володимира Зеленського американські обранці вставали 23 рази.

У Вашингтоні говорять, що востаннє така згуртованість була в 2001 році після трагедії 11 вересня, коли Америка згуртувалась, і хотіла показати всьому світу, що вона єдина перед обличчям загрози,

– пояснив Юнус.

На думку американського політолога, історичне значення цього візиту в тому, що Зеленський уособлював Україну та її героїчний народ. Американські конгресмени хотіли наживо побачити українського лідера, який прилетів до них прямо з Бахмута.

"Раніше ніхто не знав, як вимовляти цю назву, а зараз всі чули, як сам Байден особисто це промовив, коли йому передали нагороду від українського військового", – згадав Раміс Юніс.

Про візит зніматимуть фільми

Політолог вважає, що Володимир Зеленський викликав таку зацікавленість в американського естеблішменту, бо ніколи раніше ані Рузвельт, ані Черчіль, ані Жуков не були в окопі в такій ситуації, коли ти знаєш про те, що можеш не вийти живим. А президент України поїхав та привіз звідти прапор.

Вагомість цього візиту ми побачимо з роками. Про це будуть знімати фільми, писати книги. Сьогодні на наших очах пишеться історія,

– впевнений Юніс.

В 2023 світ буде іншим

Американський політолог згадує, що на його очах розвалювався Радянський Союз і він бачив цю "геополітичну катастрофу".

"Я бачу, що сьогодні також відбувається геополітична катастрофа планетарного масштабу. І в 2023 році буде зовсім інший світ", – завершив Раміс Юніс.

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