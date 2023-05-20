Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом у Японії

Президент Володимир Зеленський 20 травня прибув з візитом у Японію. Там він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За інформацією Офісу Президента, у межах робочого візиту до Японії Зеленський візьме участі в саміті країн "Групи семи".

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Зеленський зустрівся з Макроном

В Японії Зеленський провів зустріч із Макроном. Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участі в тренувальній місії з підготовки українських пілотів є важливою. Акцентував на пріоритетності реалізації української формули миру та залученні до неї якомога більшої кількості країн,

– зауважив президент.

Окрім цього, український лідер поінформував президента Франції про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав.

"Вдячний Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих під час візиту до Франції, і продовження оборонної співпраці", – зауважив Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Макрона та Зеленського

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Президент зустрівся з німецьким канцлером

Також Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Обговорили перші результати візиту до Німеччини. Подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Важливо реалізувати пункти української формули миру,

– розповів президент.

Він додав, що під час цієї зустрічі також координували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".

Зеленський зустрівся з Шольцом: відео