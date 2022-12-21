У Кремлі відреагували на поїздку Зеленського до США
Володимир Зеленський 21 грудня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відправився за кордон у США. У Кремлі уже встигли відреагувати на його візит та зазначити, що позитивних змін не очікують.
Так, свій коментар щодо візиту Зеленського у Штати вирішив дати прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це заявили у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Кремль вважає, що візит Зеленського лише поглибить "конфлікт"
Зокрема, речник Володимира Путіна вказав на те, що між Україною та Штатами продовжується обговорення та постачання озброєння, а також розширюється його номенклатура.
Тож він вчергове завів пісню про те, що таке постачання нової зброї ніяк не допоможе вирішити "конфлікт", а навпаки приведе до його посилення. Що, своєю чергою, нібито "не обіцяє нічого хорошого Україні".
Все це безумовно веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого Україні,
– сказав він.
Звісно, Росії б дуже хотілося, щоб українці підняли руки над головою та здалися без будь-якого супротиву на "милість" країні-терористці, але дивовижно, що на 10-й місяць війни вона так і не зрозуміла, з ким воює.
Візит Володимира Зеленського у Штати: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський 21 грудня зустрінеться з американським лідером Джо Байденом, а також виступить у Конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Також лідери держав планують обговорити всебічну співпрацю двох країн. Зокрема відомо, що Білий дім оголосить про новий значний пакет допомоги Україні, який включатиме й ППО Patriot.
- У Білому домі наголосили, що Байден під час спілкування з Зеленським не закликатиме до переговорів з Росією.