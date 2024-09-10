Про що говорять в американських кулуарах: Піонтковський припустив, яким буде візит Зеленського

США рухаються до зняття заборони на удари західною зброєю по російській території. Про це активно говорять в американських кулуарах.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський озвучив 24 Каналу думку, що потрохи стираються "червоні лінії".

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Двопартійна делегація

Піонтковський розповів, що в США сформована двопартійна делегація, яка буде вимагати від Байдена не просто зняти заборону на удари американською зброєю по Росії, а й надати Україні більше літаків і систем ППО. До того ж, дозволити відправляти в Україну іноземні екіпажі F-16 у тому числі й американські.

Зеленський, схоже, опираючись на певні тверді знання, заявив безапеляційно про свій візит у Вашингтон. Він змінив риторику знаково. Він 2 роки говорив про план миру, який він обговорюватиме на мирних конференціях, і це нікуди не зникло, але я б звернув увагу, що він поїде у Вашингтон з планом перемоги України,

– зазначив російський публіцист зі США.

Розмови в США про план миру

За його словами, найбільше у США підтримують Україну республіканці. Попри те, що їхній лідер Трамп – не друг України. Утім було вирішено не обговорювати наразі питання про Україну. Наразі ж можна відзначити, що за підсумками Рамштайну Україна отримає більше ББМ Bradley, які кращі за танки, та німецькі системи ППО.

"Боротьба, що вічно триває, в підсумку завершується успіхом України. Однак з великим запізненням. Ціна за запізнення, на жаль, величезна. Це життя військових і мирних жителів України. Ось така боротьба буде й у вересні, і перші вигуки цієї боротьби будуть на дебатах обов'язково", – зауважив Піонтковський.