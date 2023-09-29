Україна "розбудила" Захід: Клочок назвав причину візиту міжнародних партнерів до Києва

В Київ 28 вересня прибули високі західні партнери – Генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Великої Британії – новопризначений посадовець Грант Шеппс.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що західні високопосадовці прибули до України, щоб затвердити нову концепцію нарощування військових спроможностей разом з нашою державою.

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"Україна буде в НАТО"

З міністром оборони Франції приїхала до Києва велика делегація, яка представляє військовий бізнес. І цього дня пролунало повідомлення, що компанія Rheinmetall отримала ліцензію на побудову спільного підприємства в Україні.

Також ключовий меседж надіслав Єнс Столтенберг під час свого візиту про те, що "Україна буде в НАТО" – це питання часу.

"Очільник Альянсу засвідчує наявність концепції, яка передбачає реалізацію зміни в стратегії Заходу щодо нарощування військових спроможностей, але разом з Україною. І наша країна інтегрована у цей процес. І сьогодні Захід говорить відверто, що без України йому не вистояти проти Росії", – наголосив Керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Україна "розбудила" західні країни

З моменту анексії Криму Захід був різноплановий в аспекті розумінні загроз, які можуть нести Росія, Китай на інші країни, для сталого розвитку західних держав. В сенсі цього по-особливому сприймається інформація про те, що Україна відмовляється від танків Leopard 1A, тому що вони не їдуть.

Раніше, як зазначив Клочок, ми мовчали про це на тлі об'єднання Заходу проти агресії Росії. Це було справедливо та правильно, тому що треба було "розбудити" західні країни та довести, що їм треба озброюватись – не лише Україні.

"Але те, що ми б'ємо по ворогу українськими ракетами "Нептун" – це очевидний факт. І росіяни розуміють, що Україна вже має власні крилаті ракети", – підкреслив Клочок.

Ба більше, ми вже отримуємо ліцензію на виробництво в Україні іноземних танків, це означає, що вони будуть вироблятися не лише в Україні, але й на Заході.

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Зараз керівництво західних країн почало усвідомлювати на тлі війни, яку розв'язала Росія в Україні, що їм потрібно переозброюватись. А вони не мають чим це робити.

"Саме завдячуючи Україні Захід має на це час. І добре, що він його реалізовують – зокрема в Україні. Цьому був присвячений візит до Києва західних високопосадовців", – наголосив Валерій Клочок.

Що відомо про приїзд до України Генсека НАТО та глав міноборони Франції та Великої Британії