Війна за Глобальний Південь триває: чому візити Зеленського в Кабо-Верде й Аргентину є важливими
Президент України Володимир Зеленський 10 грудня прибув до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея. Перед тим лідер відвідав Кабо-Верде. Ці візити є дуже важливими.
Підтримка країн Латинської Америки та Глобального Півдня дуже потрібна Україні. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Союзники у Південній Америці
Валерій Клочок зазначив, що для України також дуже важливо працювати у напрямку Південної Америки. Зокрема, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей засуджує російську агресію. Хоч він є прихильником Дональда Трампа, але США – його стратегічні партнери.
Абсолютно правильно та логічно відвідувати зараз саме Аргентину. Президенту України на тлі широкомасштабного вторгнення потрібно мати більше союзників, зокрема, у Південній Америці. Це дуже важливо,
– підкреслив він.
Крім того, на інавгурації Хав'єра Мілея Володимир Зеленський може зустрітись із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Для України це важливо напередодні саміту Євросоюзу 14 – 15 грудня.
Боротьба за Африку
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив, що нашій державі потрібна підтримка країн Глобального Півдня. Росія часто робить акцент на відносинах з африканськими країнами.
Війна за Глобальний Південь триватиме надалі. Прихильність до України будь-якої країни з африканського чи південноамериканського регіону дійсно буде нам на користь. Не можна недооцінювати ці невеликі кроки на міжнародній арені для консолідації світового суспільства у протистоянні російській агресії,
– зауважив Клочок.
Візити Зеленського в Кабо-Верде та Аргентину
- Раніше Хав'єр Мілей провів переговори з Володимиром Зеленським. Аргентинський політик запропонував провести у його країні конференцію між Латинською Америкою та Україною. Український лідер запросив Мілея долучитися до імплементації "формули миру" та приїхати в Україну.
- У неділю, 10 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Аргентини на інавгурацію президента Хав'єра Мілея. Аргентинське видання пише, що лідер України буде однією із найважливіших постатей на цьому заході.
- Відомо, що дорогою до Аргентини український президент зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною. Зеленський відзначив принциповість Кабо-Верде у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки країни щодо підтримання українських міжнародних ініціатив.