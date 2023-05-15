Політолог зауважив цікавий зв’язок між країнами, з візитом в які поїхав Зеленський

За останні кілька днів президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційними візитами Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію. Всі ці країни відіграють важливу роль у НАТО.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, що саме тема євроатлантичної інтеграції України стала провідною під час зустрічей Зеленського з лідерами європейських держав.

Дивіться також Міжнародні візити Зеленського: політолог про 3 основні цілі України

Зеленський збирає коаліцію на підтримку вступу в НАТО

Фесенко зауважив, що за підсумками візиту в Париж та Берлін було підписано декларації про підтримку перспектив членства України в НАТО. Також невдовзі пройде черговий саміт G7, а Зеленський саме відвідав чотири ключові держави "Великої сімки" – Італію, Німеччину, Францію, Велику Британію.

"До закінчення війни нас не можуть прийняти і запросити в НАТО, але до саміту у Вільнюсі шукатимуть формулу, як Україна приєднається до НАТО після війни. Зараз йде дискусія щодо цієї теми і вона обговорюється у всіх столицях, де був Зеленський", – наголосив Фесенко.

Володимир Фесенко проаналізував важливість турне Президента України: дивитись відео

Політолог відзначив, що цей візит має велике значення, адже йдеться про посилення нашої обороноздатності та посилення позицій закінчення війни на умовах України. Крім цього, Зеленський з лідерами країн Європи, імовірно, обговорював майбутній візит спецпредставника Китаю Лі Хуея в Україну, Росію та країни ЄС.

Зброї приділили велику увагу

За словами Фесенка, тема підтримки зброєю також була однією з головних у цьому турне. Зеленський відвідав країни, які мають найбільші можливості для допомоги Україні сучасною зброєю західного зразка.

"Велика Британія виступає в авангарді постачання Україні окремих видів озброєння. Вони вперше дали далекобійні ракети, безпілотники далекого радіусу дії, оголосили про навчання пілотів на західній авіації. Після цього на такий крок можуть піти інші союзники", – додав політолог.

Що відомо про турне Зеленського