Візьмуть участь у параді на День Незалежності: військові Британії прибули в Україну

Британські військові 21 серпня прибули в Україну для участі в параді на День Незалежності. У посольстві запевнили, що таким чином Британія прагне засвідчити підтримку Україні.

У параді також братиме участь військова техніка Британії. Та навіть гратиме їхній армійський оркестр.

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Військові з Британії візьмуть участь в святкуванні 30 річниці Незалежності України

Британські військові прибули в Україну, аби засвідчити підтримку та дружбу між нашими країнами як на землі, так і в небі,

– мовиться у повідомленні.

На параді у День Незалежності від Британії:

маршируватимуть військові кавалерійського полку The Royal Lancers;

віртуозно гратиме армійський оркестр BAB Colchester;

над Києвом пролелять винищувачів Typhoon Королівських ВПС.

До речі, у посольстві розповіли, що армійський оркестр виступатиме на 16 годину 23 серпня у Києві на концерті разом з президентським та іншими військовими оркестрами.

Коротко про масштабний парад на День Незалежності

24 серпня у Києві запланований масштабний парад у 30 річницю Дня Незалежності.

Його особливість у тому, що одночасно у параді візьмуть участь авіація Повітряних сил Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.

Володимир Зеленський розповів, що вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів. Мовилось, що військові готові захистити Україну на суші, на воді та в повітрі.

У параді також візьме участь найбільший в світі транспортний літак "Мрія". Він пролетить над Хрещатиком та буде останнім у колоні з військових вертольотів, винищувачів та бомбардувальників та військово-транспортних суден.