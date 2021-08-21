Візьмуть участь у параді на День Незалежності: військові Британії прибули в Україну
21 серпня 2021 , 23:24Читать новость на русском
Джерело:твітер Посольства Великої Британії
Британські військові 21 серпня прибули в Україну для участі в параді на День Незалежності. У посольстві запевнили, що таким чином Британія прагне засвідчити підтримку Україні.
У параді також братиме участь військова техніка Британії. Та навіть гратиме їхній армійський оркестр.
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Військові з Британії візьмуть участь в святкуванні 30 річниці Незалежності України
Британські військові прибули в Україну, аби засвідчити підтримку та дружбу між нашими країнами як на землі, так і в небі,
– мовиться у повідомленні.
На параді у День Незалежності від Британії:
- маршируватимуть військові кавалерійського полку The Royal Lancers;
- віртуозно гратиме армійський оркестр BAB Colchester;
- над Києвом пролелять винищувачів Typhoon Королівських ВПС.
До речі, у посольстві розповіли, що армійський оркестр виступатиме на 16 годину 23 серпня у Києві на концерті разом з президентським та іншими військовими оркестрами.Зверніть увагу! 23 серпня відзначатимуть День Державного Прапора України. У цей день запланували підняття Державного прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні, показ сучасних видів озброєння на Михайлівській площі та Володимирському проїзді, урочисті заходи та концерти біля районних адміністрацій Києва.
Коротко про масштабний парад на День Незалежності
- 24 серпня у Києві запланований масштабний парад у 30 річницю Дня Незалежності.
- Його особливість у тому, що одночасно у параді візьмуть участь авіація Повітряних сил Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.
- Володимир Зеленський розповів, що вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів. Мовилось, що військові готові захистити Україну на суші, на воді та в повітрі.
- У параді також візьме участь найбільший в світі транспортний літак "Мрія". Він пролетить над Хрещатиком та буде останнім у колоні з військових вертольотів, винищувачів та бомбардувальників та військово-транспортних суден.