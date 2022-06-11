Вкид про "новий штурм Києва" – інформаційна операція Кремля, – радник глави МВС Андрусів

Оперативна обстановка навколо білорусько-українського кордону не виглядає так, ніби там є сили для вторгнення. Звичайно, із росіянами важко воювати, бо вони непередбачувані і їх командування дуже часто приймає абсолютно безглузді рішення.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що імітація діяльності на території Білорусі, не що інше, як маневрування із метою розтягнути наші сили.

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Також дуже сильно активізувалась інформаційна кампанія окупантів, знову почала з’являтись інформація про "новий штурм Києва", говорить Андрусів.

Це – інформаційна операція чистої води, адже жодних сил, які б могли здійснити такий маневр – у росіян немає,

– зазначає радник Монастирського.

За словами Віктора Андрусіва, російські окупанти своєю гігантською армією не можуть взяти Сєвєродонецьк, у них і близько нема сил не тільки для "штурму", а бодай для руху в бік Києва.