Путін не існує як президент, – Подоляк про інформаційні атаки на Зеленського

Час від часу Росія роздмухує питання легітимності української влади та намагається поставити під сумнів всі її рішення. Зокрема, днями Владімір Путін заявив, що для Кремля має значення питання легітимності Володимира Зеленського, якщо доведеться підписувати документи.

Наскільки активно Росія зараз використовує тему легітимності української влади та чому під час воєнного стану не варто проводити вибори, пояснив 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Зазначимо, що сьогодні, 20 травня, рівно 5 років з дня інавгурації Зеленського.

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Чи можливі вибори в Україні

У Конституції України чітко вказано, що повноваження президента країни чинні до моменту інавгурації іншого президента чи другого терміну. Вибори прописуються у відповідних пунктах закону про воєнний стан, де чітко вказано, що провести їх неможливо з урахуванням безпекових принципів.

Іноді дають аналогію, мовляв, під час Другої світової війни в Сполучених Штатах та ще низці країн були вибори. Однак питання у тому, що війна була не на території США. У нас зовсім інша ситуація,

– мовив Подоляк.

На території України триває війна, тобто логістично організувати виборчий процес, в якому всі громадяни зможуть реалізувати своє виборче право або балотуватись, або голосувати, до того ж гарантувати безпеку та прозорість конкурентності цих виборів неможливо.

Це все чітко прописано в законних положеннях. Я не бачу такої теми, вона не існує. Чи буде її використовувати Росія? Так, вона взагалі використовує дуже багато внутрішніх тем,

– зазначив радник голови ОПУ.

Нині країна-агресор поводиться адекватніше, ніж на початку чи в середині війни, коли пропагандисти з кожного ящика кричали: "Нацисти".

Що з легітимністю Путіна

Ворог використовує будь-які теми, які тригерні для України й намагається на них спекулювати. Проте це не матиме жодного впливу на процеси підтримки України.

Водночас є питання легітимності Путіна, адже диктатор при владі вже 5 термін, у 2020 році він переписав конституцію під себе, воєнний злочинець продовжує вбивати своїх опонентів. Для мене Путін не існує як президент,

– додав Подоляк.

За його словами, Путін не може вести переговори ні з ким, тому що сам по собі він не є легітимним.

Що Зеленський каже про вибори в Україні

Президент розповів, що нині для проведення виборів потрібно було б змінювати законодавство, адже чинні закони не дозволяють переобирати владу під час воєнного стану.

Зеленський наголосив, що у воєнний час не можна проводити вибори.

До того ж він зазначив, що важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті, адже вони також повинні мати право проголосувати.