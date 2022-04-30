Влада Маріуполя і керівники музеїв не хотіли евакуювати експозиції, коли було можна, – Ткаченко

Влада Маріуполя та керівники музеїв міста не захотіли евакуювати експозиції, поки ще була така можливість. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що існує протокол, за яким діє влада для збереження музейних та культурних цінностей.

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Олександр Ткаченко розповів, що у Чернігові чи Херсонській області – усе відбувалося швидко, тому шансу на порятунок не було практично з першого дня.

Деякі розмови щодо Маріуполя у нас були напередодні із керівниками міста та цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх щодо евакуації (експонатів – 24 канал)",

– розповів Олександр Ткаченко.

Він додав, що має питання до директора муніципального музею, яка "так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя".

Які цінності забрали російські окупанти:

оригінали 3 картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь", "Ельбрус";

оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

2 оригінали картини Н.Н.Дубовського: "Море" і "Ніч на Балтійському морі";

оригінал Калмикова "Куїнджі";

бюст Куїнджі скульптора Беклемішева;

три унікальні ікони: "Ісус Христос Всетримач", "Богоматір з немовлям", "Іоан Хреститель".

Що відомо про експонати з музеїв Маріуполя

У музеях Маріуполя зберігалися 7 шедеврів. Проте російським окупантам експонати особисто передала директорка Маріупольського краєзнавчого музею Капусникова. Про повідомив радник мера міста.

Російські військові викрали з маріупольського музею медальєрного мистецтва унікальну колекцію Юхима Харабета. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька. Витвори в дар музею передала дружина митця – народна артистка України Світлана Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі у квітні 2022 року.

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