Влада поверне контроль за 2– 3 дні, – посол Казахстану в Україні

6 січня 2022 , 16:02
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Джерело:

24 канал

У Казахстані влада амбітно збирається повернути контроль над ситуацією впродовж 2 – 3 днів. Країни ОДКБ нібито мають намір направити у країну не менше 3 тисяч військових.

У місті Алмати влада проводить зачистку протестувальників. Про плани щодо стримання ситуації заявив посол Казахстану в Україні Дархан Калетаєв у ефірі одного з телеканалів.

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На жаль, дуже важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах,
– сказав він.

Також посол переконує, що поки немає точної інформації скільки саме людей загинули під час акцій протесту. 

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Автор: Оксана Княжик