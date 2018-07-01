Влада Британії провела репетицію першого дня після "смерті" Єлизавети ІІ

У Британії члени уряду провели репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети ІІ. Репетицію проходила під кодовою назвою Castle Dove.

Про це повідомляє The Times.

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Зазначається, що в таємній репетиції взяли участь заступник Терези Мей девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджид Джавид, голова палати общин Андреа Лидсон, а також очільник шотландської адміністрації Девід Манделл.

В ході репетиції члени уряду розробили план дій на час трауру в десятиденний період. Після смерті королеви 600 людей зберуться в Букінгемському палаці, щоб прийняти участь в оголошенні нового короля. Після смерті королеви її тіло лежатиме у Вестмінстерському палаці ще чотири дні.

Серйозних приводів для проведення навчань не було. Зазначається, що королева цього тижня відмовилася від участі в службі, яка проходила в соборі святого Павла через погане самопочуття.