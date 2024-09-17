У росіян осіннє загострення, – Світан про наказ Путіна наростити чисельність російської армії

Владімір Путін наказав збільшити чисельність російської армії до 2,4 мільйона осіб, зокрема, до 1,5 мільйона військових. Росіяни не перший раз з початку війни намагаються наростити кількість власних збройних сил.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що противник щороку нібито збільшує особовий склад російської армії для того, щоб замаскувати наслідки успішних дій українських сил. З грудня 2024 року лави російських збройних сил мають посилитись 180 тисячами військовослужбовців.

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Вже втретє збільшують армію

Армія Росії, як і будь-яка інша в світі, складається зі військовослужбовців та службовців, які виконують другорядні завдання. Після указу Путіна, штаби російської армії збільшать на певну кількість штат підрозділів, які зараз виконують бойові завдання, або створять нові.

В цьому указі показова цифра збільшення на 1,5 мільйона саме військовослужбовців. Росіяни цю кількість намагаються натягнути вже третій рік. У 2022 році вони визначали, що їхня армія збільшиться на понад 300 тисяч до 1,5 мільйонів. Це ж саме, як пояснив військовий експерт, вони розповідали у 2023 році.

Зараз у росіян осіннє загострення, і вони вже втретє збільшують свою армію. Проте у них це не виходить. Вони ставлять у стрій понад 300 тисяч військовослужбовців щороку, і вони в них кудись "зникають". Можна здогадатися, куди саме. Про це говорять цифри Генштабу України щодо ліквідованих російських військовослужбовців,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Росіяни, на його думку, вкотре намагаються натягнути цифри, а вони не натягуються. Тому і в наступному році вони будуть збільшувати кількість російських військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб.

Це природне зменшення росіян на лінії фронту, яке ЗСУ їм забезпечують. Ворог ставить до строю щодня в середньому до 1000 окупантів. За рік виходить приблизно 365 тисяч, і таку кількість особового складу противника українські сили мінусують,

– підкреслив Роман Світан.

До теми. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що для Путіна не є проблемою збільшити чисельність російської армії. Тому що мобілізаційний резерв у Росії достатньо великий. Кремлю вдається укомплектовувати роздутий штат "завдяки грошам й призову".