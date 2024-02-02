Мужньо прийняв останній бій: біля Роботиного загинув захисник з Кіровоградщини

У боротьбі проти російських окупантів загинув Владислав Горбатюк з Кіровоградщини. Зазначається, що останній бій захисник прийняв поблизу населеного пункта Роботине.

Герой загинув ще влітку під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов’язок. Прощання з ним пройшло 2 лютого 2024 року.

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Загибель Владислава

У запеклих боях поблизу Роботиного загинув житель села Підвисоке, що у Кіровоградській області Владислав Горбатюк. Зазначається, що він поліг під час виконання бойового завдання 27 липня того року.

Старший солдат був 1993 року народження. Його мобілізували на військову службу в грудні 2022 року Голованівським РТЦК та СП Кіровоградської області.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас,

– зазначили у Підвисоцькій територіальній громаді.

Владислав Горбатюк загинув під Роботиним / фото Підвисоцька територіальна громада

Попрощалися з Героєм у п'ятницю, 2 лютого, о 12:00. В останню путь Владислава проводжали живим коридором.

Втрати України