"Влітку буде дуже гаряче": з чим пов’язане загострення на фронті

Активізація росіян на Харківському напрямку була невипадковою. Російське командування намагається на повну використати своє вікно можливостей, перш ніж Україна зможе наростити сили та засоби для контрударів.

Найближчим часом чекати на полегшення ситуації не варто. Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, чому влітку бойові дії на фронті можуть навіть посилитися.

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Ситуація загостриться

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ситуація на фронті залишається напруженою, однак контрольованою. Водночас ситуація найближчим часом може загостритися

Не лише у найближчі кілька тижнів буде гаряче, але й влітку. Тому що зараз досить важка ситуація, яка обумовлена діями ворога в районі Часового Яру, на Покровському напрямку – у ворога там є просування, так не стратегічні, незначні, але вони є,

– наголосив Павло Нарожний.

Крім того, здобувши певні успіхи на Донеччини, росіяни вдалися до відвертального маневру – наступальних дій на півночі Харківщині. Не можна сказати, що там у них є величезні здобутки, втім вони зайшли у Вовчанськ та утримують, за даними Харківської ОВА, близько 40% міста.

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"Це сталося тому, що будувати укріплення безпосередньо на лінії державного кордону – дуже важко. Але також через те, що у нас є нестача особового складу. Лише 18 травня вступив у дію закон про мобілізацію, тож зараз очікується потік новобранців. Проте в лавах Збройних сил вони опиняться десь у вересні. Тобто все літо наша армія, на жаль, буде без підкріплення та ротацій. Тому літо буде непростим", – пояснив військовий експерт.

З хороших новин – до деяких підрозділів поступово приходить зброя та снаряди з пакета допомоги від США. Водночас не можна сказати, що у всіх військових частинах ситуація з допомогою від партнерів владналася. Адже це також питання логістики.

Чи матиме російський наступ стратегічний успіх

Ситуація може загостритися також на Сумському напрямку. Подейкують, що вже найближчими днями росіяни можуть піти у наступ на цій ділянці.

На Харківщину, за даними ISW, перекинули дві піхотні дивізії. Але ці підрозділи перекидали із Запорізької області, тобто вони без відпочинку, ротацій та відпочинку. Так, десь вони можуть наступати, робити провокації, але їхніх сил недостатньо для того, щоб зайти глибоко. Щодо Сумщини, то там в районі 3-кілометрової зони всіх відселяють або й уже відселили, бо вони були під постійними обстрілами. Крім того, і на Сумщині, і на Харківщині є доволі потужні підрозділи (українські – 24 Канал),

– зауважив Нарожний.

На ці напрямки фронту перекинули додаткові резерви. Так, до прикладу, керівником оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" призначили офіцера Михайла Драпатого, який раніше був командиром 58-ї конотопської бригади. Тобто для нього цей регіон знайомий.

"Я більш ніж впевнений, що, можливо, якісь бойові дії, можливо, будуть на Сумщині, але вони не матимуть якогось серйозного стратегічного характеру. Тому що зараз завдання ворога – розтягнути нашу армію та скувати наші сили: щоб резерви були не в Донецькій області, а на Сумщині та Харківщині", – наголосив військовий експерт.

Водночас варто готуватися до того, що незабаром може початися літня наступальна кампанія росіян. Погода уже дозволяє пересуватися важкій техніці, танкам та артилерії. Тож ворог зараз намагається по-максимуму скористуватися нестачею резервів в українському війську, затримкою в отриманні західної зброї, щоб закріпити той успіх, який вони зараз мають.

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