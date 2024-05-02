Чи можуть чоловіки відмовитися від ВЛК: юристка дала чітку відповідь

Відповідно до закону, військовозобов'язані обов'язково повинні пройти ВЛК, яка визначить їх ступінь придатності до військової служби. Фахівець із юридичних питань розповіла, чи існують категорії чоловіків призовного віку, які можуть уникнути медогляд.

Вже за два дні в Україні буде офіційно скасований статус "обмежено придатного". А після 18 травня чоловіки, які отримали такий статус, повинні будуть пройти повторну медкомісію протягом наступних 9 місяців.

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Чи можна сказати "ні" ВЛК

Юрист Діана Скумадчук пояснила, що згідно із законодавством, громадяни, приписані до призовних ділянок, і які тільки готуються до них приписуватися, зобов'язані проходити ВЛК для виявлення фізичних та психічних вад. Це потрібно для того, аби держава могла мобілізувати відповідну кількість осіб з урахуванням потреб армії та ситуації на фронті.

Необхідність пройти медогляд також стосується громадян України, які призиваються на військову службу на заклик осіб з числа резервістів.

Юрист наголосила, що під час дії воєнного стану відмовитися від проходження ВЛК неможливо.

Що буде за відмову від ВЛК

Якщо після того, як людині у ТЦК видали направлення для проходження медогляду, вона відмовилася це робити, їй "світить" адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф від 3400 до 5100 гривень.

Нагадаємо, що після 18 травня пройти повторну ВЛК мають не лише "обмежено придатні", які поділять на "придатних" і "непридатних", а також чоловіки, які отримали інвалідність другої та третьої групи після початку повномасштабної війни. Натомість осіб, які мають інвалідність першої групи, повторно не перевірятимуть.

Крім того, у Міноборони заявили, що всіх придатних до військової служби поділять на 4 категорії залежно від рівня функціональності: