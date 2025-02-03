Норма закону для всіх: заброньованим також варто пройти ВЛК, – Міноборони

Під час воєнного стану строк дії висновку ВЛК щодо придатності до військової служби становить 1 рік, у мирний час – 5 років. У Міністерстві оборони України розповіли, чи варто проходити огляд заброньованим.

Про це в етері телемарафону сказав речник відомства Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал. Він радить заброньованим відвідати військово-лікарську комісію вже, аби не стресувати потім.

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Що відомо про ВЛК

За словами Лазуткіна, заброньованим нині немає за що хвилюватися, але прийти та оновити свій статус все ж варто.

Є хибне враження, начебто в армію хочуть забрати всіх – хворих, старих тощо. Але ні, навпаки – треба спершу визначити актуальний стан людини, чи може вона служити у війську, а вже від цього відштовхуватися,

– каже речник.

До слова, в Офісі Президента запропонували перенести дедлайн проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. До ухвалення закону ТЦК не штрафуватимуть і не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встиг пройти огляд.

Нагадаємо, з 31 січня 2025 року отримати електронне направлення на ВЛК можна через Резерв+. Після оновлення застосунку користувач зможе згенерувати направлення з QR-кодом.