Навіть росіяни не вірять у візит Путіна на Херсонщину та Луганщину

Російські пропагандистські канали заявили про візит Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської області. В цьому сумніваються навіть росіяни.

На опублікованому пропагандистами відео диктатор вийшов у полі з гвинтокрила, привітався зі своїми окупантами та виголосив промову за столом у темному приміщенні.

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Що відомо про "візит Путіна" на окуповані території

За легендою російських пропагандистів, диктатор буцімто відвідав штаби окупантів у Луганській та Херсонській областях. Повідомляється, що у штабі "Дніпро" він нібито слухав доповіді своїх військових про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Цікаво, що Путін (якщо це справді він) не показується на фоні будівель з надписами чи місцевих пам'яток, зате нам показують кадри з гелікоптера, який летить над українським морем. На фоні немов навмисно чути фірмовий "кашель" диктатора.

У поїздку диктатора не повірили навіть росіяни

У тому, що Путін відвідав Херсонську та Луганську області, сумніваються навіть росіяни. Вони питають, чи раптом не в Кремлі розміщений штаб, де диктатор виголошував промову і вимагають більше фото та відеодоказів.

Жителі країни-агресорки звернули увагу на те, що Путін боїться приїхати в Бєлгород, тому навряд наважився б приїхати в регіон, де тривають бойові дії. Також їм дивно, що у Москві він проводить зустрічі за довжелезними столами й ні з ким не вітається за руку, а тут раптом така соціалізація.

В подорож "бункерного" не вірять навіть росіяни:

Зауважимо, що напередодні Соловйов заявив, що буцімто відвідав Бахмут. Він записав курйозне відео з якоїсь бляшанки, де театрально виголосив дивне звернення до ЗСУ.