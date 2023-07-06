Влучання по будинку у Львові: оприлюднили відео з місця подій

У ніч на 6 липня під час ракетної атаки по Львову постраждав житловий будинок. Голова Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив моторошні відео з місця подій.

На кадрах видно, що верхнього поверху будинку фактично немає. На його місці – руїни.

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Найбільше постраждав верхній поверх будинку

Росія прицільно б'є по житлових будинках,

– прокоментував Козицький.

Він також подякував усім службам, які оперативно виїхали на місце і допомагають людям.

Дивіться відео з місця влучання по багатоповерхівці у Львові:



Зазначимо, що раніше про трагедію повідомив і мер міста Андрій Садовий. Він розповів, що люди перебувають під завалами і наголосив, що їде на місце. Також зараз біля будинку перебуває і Максим Козицький.

За словами Козицького, руйнування – дуже сильні. Отож, на жаль, є не лише поранені, а й загиблі.