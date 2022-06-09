Влучили ракетою в багатоповерхівку: окупанти обстріляли Новоград-Волинський

У ніч на 9 червня російські війська поцілили ракетою у багатоповерхівку в Новоград-Волинський, що на Житомирщині. На місці працюють екстрені служби, інформації про постраждалих та жертв поки немає.

Про моторошний обстріл розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що ракета влучила у будинок близько першої ночі 9 червня.

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Кожен злочин на Житомирщині має бути зафіксований, – голова ОВА

Кожен злочин російських військових на Житомирщині повинен бути ретельно зафіксований. Зрештою все це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази,

– написав Бунечко.

Зазначимо, що сирени на Житомирщині, як і в більшості регіонів України, прозвучали близько 1:00 ночі – через загрозу ракетного обстрілу. Відбій в області пролунав о 1:35.

Житомирську область обстрілювали близько сотні разів

За понад 100 днів війни Житомирську область обстріляли близько сотні разів, якщо брати до уваги лише ракетні удари. Ушкоджень зазнали 2 600 будівель. Передусім це – об’єкти цивільної, промислової та військової інфраструктури. Одним з перших постраждав Коростенський район.



Лише за попередніми підрахунками ворожі обстріли завдали збитків на 150 мільйонів гривень. Оглянути пошкоджені будинки повинні експерти, а тоді вони мають розробити план для їхнього відновлення.

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У прикордонних районах області запровадили обмеження

Ще наприкінці травня в прикордонних районах Житомирщини запровадили спеціальні обмеження, їх скасують після завершення воєнного стану. Відтак заборонено пересуватись лісовими масивами, перевозити зброю без відповідних дозволів цивільним не можна носити військову форму, а також фотографувати будь-які об'єкти.

Ракетні обстріли в Україні: останні новини

В оперативному командуванні "Південь" кажуть, що кількість ворожих кораблів в Чорному морі зменшилась, проте загроза ракетних обстрілів залишається. Наразі в акваторії 4 кораблі росіян.

Напередодні – ввечері 8 червня обстріляли і Харків. Після вибухів зник телевізійний сигнал.

Посеред ночі 8 червня вороги гатили з "Ураганів" і по Миколаєві. Військові кажуть, що таким чином загарбники хочуть чинити психологічний тиск на мирне населення.

Дізнайтесь у відео: гучний вибух пролунав і в Харкові