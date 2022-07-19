Влучне попадання в розташування росіян: у Херсонській ОВА розповіли деталі про новий удар

Наші захисники влучно поцілили у місце, де розташувались окупанти. Сталося це на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він також зазначив, що день на Херсонщині розпочався дуже непогано. Сьогодні вранці, 19 липня, був потужний вибух, пролунав він саме у районі Антонівського мосту.

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За характером диму можна дійти до висновку, що це було вдале влучання у розташування ворога,

– зазначає Сергій Хлань.

За словами радника Херсонської ОВА, саме за Антонівським мостом є станція техобслуговування, де окупанти облаштували "пункт охорони", вони там дуже глибоко окопалися.



Влучання було біля Антонівського мосту / Фото з телеграм-каналу Сергія Братчука

"Основне влучання було саме там, вочевидь, знищено багато ворожої техніки та самих окупантів. Всі ці події свідчать лише про те, що окупанти мають якомога швидше втікати, поки не пізно", – додає військовий ТрО.

Попередні успіхи ЗСУ на Херсонщині

В Бериславі знищено велику ремонтну базу, де зберігалася та ремонтувалася ворожа техніка. Мова йде про Бериславський машинобудівний завод з величезною автостоянкою.

Крім того, росіяни використовують ППО в лісі навколо найбільшого мікрорайону Нової Каховки – Сокіл. Туди також були удари. Ймовірно, ЗСУ там спалили одну з установок "Панцир" або "Тор", яка намагалася протидіяти українським ракетам, що летять на російські обʼєкти.

Детальніше про контрнаступальні дії ЗСУ

В тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.

Загарбники продовжують вдавати, що їх перебування на Херсонщині та Запоріжжі буде постійним та невідворотнім. При цьому путінські ординці перебувають вже на фінальній стадії підготовки до наступного початку навчального року.

російські окупанти та колаборанти грабують підприємців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ба більше, вони навіть крадуть один в одного.

Сергій Хлань розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео