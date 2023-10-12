У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля "Павел Державін"

Поблизу Севастополя було пошкоджено черговий російський корабель. Цього разу пошкоджень зазнав патрульний корабель окупантів "Павел Державін".

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російський корабель "Павел Державин" був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.

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Плетенчук додав, що наразі він не може розповісти всіх деталей щодо цього інциденту.

Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є,

– заявив речник ВМС.

Він уточнив, що цей корабель належить флоту Росії, хоча раніше й Україна мала судно з такою назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – сказав він