Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Хмельниччині: там триває пожежа
Джерело:Сергій Тюрін
Вночі окупанти здійснили пуски крилатих ракет у напрямку Хмельниччини. Також противник запустив "Шахеди". В області лунали вибухи.
Вночі противник завдав комбінованого удару по Україні. Переважна частина ракет атакувала західні регіони, зокрема Хмельниччину.
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Сильна пожежа на Хмельниччині
Голова Хмельницької ОВА розповів, що в межах регіону було збито 11 ворожих цілей. Крім того, зафіксоване влучання по об'єкту інфраструктури. Пожежа там триває й досі.
Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило,
– йдеться у повідомленні Сергія Тюріна.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області від початку доби неодноразово оголошували тривогу. Вночі регіон атакували ударні БпЛА, а під ранок "прокинулися" крилаті ракети. Головною ціллю росіян був Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.
Загалом під час чергової масованої атаки ворог використав 31 повітряний засіб – 17 "Шахедів", усі з яких ефективно знищили Сили ППО, та 14 ракет різних типів. 7 крилатих ракет наші захисники неба збили. На жаль, "спіймати" три балістичні "Іскандери" та аеробалістичний "Кинджал" не вдалося.
Відомо, що робота протиповітряної оборони тривала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Вранці після 10 години по Хмельниччині окупанти вдарили балістикою з Міг-31К. Також тоді вибухи пролунали на Київщині.
А тим часом у самій Росії "підгорало"
- Поки окупанти намагалися знищити критичну та оборонну інфраструктуру України, у них вдома палали і нафтобаза, і військовий аеродром.
- Вже вранці міноборони Росії пожалілося про масовану атаку на країну – агресорку та окупований Крим. У звіті відомства йшлося, що по окупантах вдарило майже 90 безпілотників. Левова частина – 70 дронів – були нібито збиті над Ростовською областю.
- Решта БпЛА також начебто змогла знищити прославлена російська "пе-ве-о" над Бєлгородською, Волгоградською, Курською, Воронезькою областями та окупованим півостровом.
- Окупанти визнали пошкодення нафтового резервуару у Воронезькій області.
- За повідомленням місцевих жителів, дуже гучно було у районі військового аеродрому Морозовськ, де базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії разом з винищувачами типу Су-34, Су-24 й Су-24М.