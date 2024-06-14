Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Хмельниччині: там триває пожежа

Вночі окупанти здійснили пуски крилатих ракет у напрямку Хмельниччини. Також противник запустив "Шахеди". В області лунали вибухи.

Вночі противник завдав комбінованого удару по Україні. Переважна частина ракет атакувала західні регіони, зокрема Хмельниччину.

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Сильна пожежа на Хмельниччині

Голова Хмельницької ОВА розповів, що в межах регіону було збито 11 ворожих цілей. Крім того, зафіксоване влучання по об'єкту інфраструктури. Пожежа там триває й досі.

Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило,

– йдеться у повідомленні Сергія Тюріна.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області від початку доби неодноразово оголошували тривогу. Вночі регіон атакували ударні БпЛА, а під ранок "прокинулися" крилаті ракети. Головною ціллю росіян був Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.

Загалом під час чергової масованої атаки ворог використав 31 повітряний засіб – 17 "Шахедів", усі з яких ефективно знищили Сили ППО, та 14 ракет різних типів. 7 крилатих ракет наші захисники неба збили. На жаль, "спіймати" три балістичні "Іскандери" та аеробалістичний "Кинджал" не вдалося.

Відомо, що робота протиповітряної оборони тривала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Вранці після 10 години по Хмельниччині окупанти вдарили балістикою з Міг-31К. Також тоді вибухи пролунали на Київщині.

А тим часом у самій Росії "підгорало"