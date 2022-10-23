Внаслідок масованої атаки Росії аварійно зупинився Рівнеазот

Окупанти вранці 22 жовтня вкотре масовано били ракетами по енергосистемі України. На жаль, були прильоти на Рівненщині. Тут унаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення Рівнеазоту.

Також відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив. Зокрема, через відсутність електроенергії зупинили цехи аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри.

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Екологічна ситуація на Рівнеазоті – в межах норми

За даними пресслужбу Group DF, зупинка цехів без інцидентів. Відповідно екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норм.

Також на заводі продовжує працювати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Їх із Рівного приймають, як і до атаки.

Щоправда, решта цехів досі не відновили роботу. Відбудеться це у разі стабільної подачі електроенергії. Згідно з технічними регламентами, її мають подати двома резервними лініями.

Рівнеазот продовжить постачати добрива

У компанії запевняють, що Рівнеазот повністю виконає всі обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами. Отже, вони отримають мінеральні добрива в такій кількості, як це передбачено договорами щодо осіннього періоду.

Ми вдячні енергетикам та службами ДСНС за проявлену мужність і відвагу під час гасіння пожежі та відновлювальних робіт на трансформаторних підстанціях,

– додали на Рівнеазоті.

Головне про ракетні удари по Рівному 22 жовтня

Приблизно о 10 ранку Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури.

У результаті в місті почалися проблеми як зі світлом, так і з водою. Перестали працювати інтернет і частина світлофорів.

Крім того, почалися проблеми у системі оповіщення, тому люди могли не почути сирени. Сповіщали рівнян про тривогу поліцейські та рятувальники в гучномовці.

Тролейбусний рух у місті також призупинився.

За словами міського голови Рівного Олександра Третяка , станом на 23:50 майже вся частина міста та Квасилів – зі світлом. Водночас він анонсував подальші вимкнення, оскільки роботи з відновлення тривають. Також про відновлення електропостачання на більшості Рівненщини повідомив і президент Володимир Зеленський

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