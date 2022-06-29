Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено магістральний газопровід під Пологами

Російські окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки загарбників пошкодився магістральний газопровід.

Наразі мирні жителі залишилися без газопостачання. До цього пошкодження внаслідок терористичних дій російських військових без газу вже залишались понад 80 тисяч абонентів в 109 населених пунктах області.

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Окупанти пошкодили газопровід на Запоріжжі

В Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни продовжують руйнувати інфраструктуру області.

Внаслідок обстрілів військових Російської Федерації пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 міліметрів в районі селі Мирне Пологівського району,

– мовиться у повідомленні.

Без газопостачання 29 червня залишилась Оріхівщина. Найближчими днями через це пошкодження без газу також залишаться:

Мелітополь,

Енергодар,

Василівка,

Дніпрорудне,

інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

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