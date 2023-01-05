Готувалися зустріти Різдво разом: Росія вбила снарядом усю сім'ю в Бериславі
Джерело:Кирило Тимошенко
Унаслідок влучання снаряда в будинок загинула родина. Трагедія трапилася 5 січня на Херсонщині.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він додав, що військові злочинці будуть покарані за свої звірства.
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Окупанти цинічно вбили сім'ю у Бериславі
5 січня російські загарбники обстріляли місто Берислав, що на Херсонщині. Один зі снарядів окупантів влучив у житловий будинок.
Унаслідок цього загинула ціла сім'я – чоловік, жінка та їхній 12-річний син. Заступник керівника ОП наголосив на цинічності та підлості росіян, які вбивають мирних людей у їхніх домівках, коли ті готуються зустрічати з родиною Різдво.
В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю,
– констатував Кирило Тимошенко.
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Атака Херсона 5 січня: загинув 20-річний хлопець
- 5 січня росіяни обстріляли центр Херсона. Про це заявив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
- За його словами, окупанти влучили в один з житлових будинків. 20-річний хлопець, що мешкав там, на жаль, загинув.
- Пресофіцер комендатури міста Херсон Дмитро Плетенчук згодом додав, що російські загарбники обстріляли також пожежну частину. Зробили це з лівого берега, який є тимчасово окупованим.