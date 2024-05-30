Жирний улов: унаслідок операції у Криму уражено 4 катери "Тунєц", 2 із них знищено, – ГУР

Увечері 30 травня в Головному управлінні розвідки уточнили дані щодо ворожих утрат. І це хороша новина, адже знищеного російського залізяччя побільшало.

У ніч на 30 травня бійці ГУР уразили кілька катерів у тимчасово окупованому Криму. Спершу мовилося про два катери, але згодом дані уточнили.

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Скільки катерів уражено в Чорному морі 30 травня

Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу,

– сказано в дописі ГУР.

Загалом втрати росіян склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц". Окупанти використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Ворожі катери атакували українські ударні морські дрони Magura V5.

Що відомо про вибухи в Криму 30 травня

О пів на третю ночі росіяни писали, що рух транспорту через Керченський міст припинився на 40 хвилин. Місцеві чули щонайменше 10 сильних вибухів, від яких тремтіли вікна.

Пропагандисти повідомили, що було пошкоджено залізничний та автомобільний пороми. Моніторингові канали писали, що у Керчі був приліт у ППО, яке прикривало Кримський міст.

Росіяни в місцевих чатах дуже переймалися, чи стоїть міст: просили повідомити про це тих, кому незаконну конструкцію видно з вікна. І переконували нікуди не викладати відео влучань.

Згодом мужні українські розвідники виклали відео знищення катерів. Вони іронічно назвали свою операцію тунцем по-кримськи і навели вражаючі цифри. Окупанти з усіх сил намагалися зупинити наших бійців і 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Серед найменувань – чи не весь авіапарк: літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Андрій Юсов також пожартував, мовляв, у Криму завівся тунець російський. Тепер уже глибоководний, адже кухарі з ГУР добряче його підсмажили.

Загарбники використовували катери "Тунець" для перевезення особового складу, боєкомплектів, розвідки, спостереження, а також боротьби з українськими безпілотниками. Тож очевидно, що ці цілі треба було знищити.