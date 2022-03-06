Внаслідок ракетного обстрілу Вінниччини є загиблі

Російські війська цинічно обстріляли Вінниччину. Через ракетні обстріли окупантів, на жаль, є загиблі.

Кількість загиблих – невідома

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов показав наслідки обстрілів села Гавришівка, де працюють рятувальники.

До теми Рятувальники розбирають завали Вінницького аеропорту: жахливі кадри руйнувань

Борзов повідомив, що через обстріли росіян є загиблі. Разом з тим, глава Вінницької ОВА не уточнює кількість загиблих.

Дивіться відео наслідків обстрілу росіян на Вінниччині

Окупанти обстріляли аеропорт і військовий об'єкт під Вінницею

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!