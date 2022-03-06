Внаслідок ракетного обстрілу Вінниччини є загиблі
6 березня 2022 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Борзова
Російські війська цинічно обстріляли Вінниччину. Через ракетні обстріли окупантів, на жаль, є загиблі.
Кількість загиблих – невідома
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов показав наслідки обстрілів села Гавришівка, де працюють рятувальники.
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Борзов повідомив, що через обстріли росіян є загиблі. Разом з тим, глава Вінницької ОВА не уточнює кількість загиблих.
Дивіться відео наслідків обстрілу росіян на Вінниччині
Окупанти обстріляли аеропорт і військовий об'єкт під Вінницею
- Вдень 6-го березня російські війська здійснили обстріл аеропорту та військового об'єкту під Вінницею. Військова база на реконструкції, тому ніякої техніки там немає.
- Повідомляється, що ворог випустив 8 ракет. Їх випустили з території окупованого Придністров'я.
- Обстріл прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що аеропорт повністю зруйнований. Також Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною.
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