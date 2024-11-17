Внаслідок ракетного удару на Запоріжжі знищене велике скупчення ворожої піхоти
Сили оборони вдарили по росіянах у Запорізькій області. Ворог зазнав шалених втрат.
Українські військові знищили велику кількість солдатів і техніки противника у Запорізькій області, передає 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.
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Чорний день для окупантів
Зазначається, що Росія втратила кілька десятків солдатів загиблими, а також "заробила" знищену і пошкоджену техніку. Такий результат став можливим завдяки бойової співпраці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".
По великому скупченню російської піхоти було завдане вогневе ураження з артилерійської ракетної системи HIMARS.
Потужна ліквідація окупантів: дивіться відео
До слова, раніше загін безпілотних систем "Тайфун" та 14 штурмова бригада НГУ "Червона калина" показали кадри знищення російського комплексу РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів на Покровському напрямку.