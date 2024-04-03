Батько загинув на місці: у лікарні загинув хлопчик, який постраждав від російського обстрілу

Вчора, 2 квітня, близько 17:00 окупанти обстріляли село Новоосинове, що у Куп‘янському районі Харківської області. 58-річний батько загинув на місці.

11-річного хлопця з пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу, на жаль, від отриманих травм дитина померла. Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Російські війська обстріляли село Новоосинове

Синєгубов повідомив, що у результаті обстрілу села Новоосинове, що у Куп'янському районі Харківської області, загинув 11-річний хлопчик.

Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні,

– розповів він.

Голова ОДА додав, що російські війська здійснили обстріл населеного пункту напередодні, 2 квітня. 58-річний батько хлопчика загинув відразу після атаки.

Синєгубов також розповів, що приблизно 15 населених пунктів Харківщини, включаючи Ветеринарне, Гатище, Плетенівку та інші, постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів окупантів. Також були об'єктами авіаударів селище Синьківка та Липці.

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