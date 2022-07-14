Внаслідок удару по Вінниці зруйновано медичний центр і будинок побуту "Ювілейний"

збройні сили росії вдень 14 липня цинічно атакували Вінницю. Унаслідок ракетного обстрілу з боку окупантів зруйновано медичний центр.

росіяни вдарили по середмістю Вінниці

Деталі ракетного обстрілу з боку російських окупантів повідомили у пресслужбі ДСНС. Там заявили, що росія 14 липня завдала ракетних ударів по середмістю Вінниці.

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Унаслідок обстрілу сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Також частково зруйновано медично-діагностичний центр, який розташований поруч.

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Деталі атаки росії на Вінницю

Приблизно о 10:40 Вінницька міська рада підтвердила ракетний удар з боку російських військових. У Нацполіції повідомили, що було зафіксовано 3 російські ракети, які вдарили по Вінниці.

Водночас глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю.



Станом на 13:00 відомо, що загинуло 12 осіб. Ще близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Українські рятувальники повідомили, що жертвою атаки росії стала маленька дитина.

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На місці ракетного удару виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку. Унаслідок цього загорілися близько пів сотні автомобілів.

Цинічний обстріл з боку росії засудив президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав ракетний удар з боку росії – черговим терористичним актом.

Також на обстріл ворога відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на необхідності визнання росії країною-спонсором тероризму.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що кожен російський військовий злочинець постане перед судом за кожну краплю української крові.

Водночас росія за допомогою пропагандистів намагається виправдати цинічний обстріл по Вінниці. Пропагандисти заявляють, що буцімто влучили у військовий об'єкт.

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