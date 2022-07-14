Внаслідок удару по Вінниці зруйновано медичний центр і будинок побуту "Ювілейний"
14 липня 2022 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
збройні сили росії вдень 14 липня цинічно атакували Вінницю. Унаслідок ракетного обстрілу з боку окупантів зруйновано медичний центр.
росіяни вдарили по середмістю Вінниці
Деталі ракетного обстрілу з боку російських окупантів повідомили у пресслужбі ДСНС. Там заявили, що росія 14 липня завдала ракетних ударів по середмістю Вінниці.
Дізнайтесь більше Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все що відомо про атаку ворога 14 липня
Унаслідок обстрілу сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Також частково зруйновано медично-діагностичний центр, який розташований поруч.
Наслідки обстрілу Вінниці: відео
Деталі атаки росії на Вінницю
- Приблизно о 10:40 Вінницька міська рада підтвердила ракетний удар з боку російських військових. У Нацполіції повідомили, що було зафіксовано 3 російські ракети, які вдарили по Вінниці.
- Водночас глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю.
-
- Станом на 13:00 відомо, що загинуло 12 осіб. Ще близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Українські рятувальники повідомили, що жертвою атаки росії стала маленька дитина.
Дивіться також Приліт біля "Ювілейного" у Вінниці: у ДСНС показали моторошні кадри
- На місці ракетного удару виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку. Унаслідок цього загорілися близько пів сотні автомобілів.
- Цинічний обстріл з боку росії засудив президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав ракетний удар з боку росії – черговим терористичним актом.
- Також на обстріл ворога відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на необхідності визнання росії країною-спонсором тероризму.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що кожен російський військовий злочинець постане перед судом за кожну краплю української крові.
- Водночас росія за допомогою пропагандистів намагається виправдати цинічний обстріл по Вінниці. Пропагандисти заявляють, що буцімто влучили у військовий об'єкт.
До уваги – Зеленський показав шокуючі наслідки удару по Вінниці: дивіться відео