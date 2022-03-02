Внаслідок удару Росії по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми

Пізно ввечері 1 березня окупанти завдали авіаудару по Житомиру. Найбільше постраждав район Богунія.

Прислужники неадеквата Путіна цілилися по базі десантників з 95 ОДШБр. Щоправда, у результаті постраждали житлові будинки та лікарня. Також зачепило пологовий будинок.

Актуально У ДСНС показали жахливі фото руйнувань після авіаудару по Житомиру

Породіль та грудничків вдалося евакуювати

Наслідки обстрілу пологового будинку опублікував місцевий телеграм-канал. На кадрах можна побачити, як повибивало вікна прямісінько в палатах. Крім того, в ординаторській неабияк понівечило двері.

Ресурс додає, що породіль і грудничків евакуювали у підвал. Сподіваємося, що ніхто з них не постраждав.

Росія вдарила по пологовому будинку в Житомирі: дивіться відео наслідків

Авіаудар по Житомиру пізно ввечері 1 березня: головне

Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали сховатися в укриття.

Вже о 23:00 у Житомирі пролунав потужний вибух. Це трапилося неподалік багатоквартирних будинків мирних жителів у районі Богунія.

Згодом стало відомим, окупанти вдарили з допомогою ракет "Калібр" по базі десантників з 95 ОДШБр. У результаті загорілися житлові будинки.

За словами мера Сергія Сухомлина, також зачепило лікарню №2 імені Павлусенка. Від удару тут повибивало всі вікна.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків: у 3 із них виникла пожежа.

Вже підтвердили загибель 2 людей. Також відомо про 10 травмованих. Крім того, 12 осіб, зокрема 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!