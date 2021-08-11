Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув місцевий житель

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік селища Новоселівка-2 на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий мешканець.

Це сталося 11 серпня. Трагічну звістку повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОДА та керівник обласної військово-цивільної адміністрації.

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Що відомо про загиблого

Кириленко уточнив, що ворожий обстріл забрав життя літнього чоловіка – йому було 86 років. На місце виїхали правоохоронці, аби з'ясувати усі обставини.

Де стався обстріл

Зазначимо, що село, яке обстріляли бойовики, належить до Очеретинської громади. Воно розташоване за 16 кілометрів до Ясинуватої.

Де розташована Новоселівка-2: дивіться на карті

Раніше постраждав чоловік у Красногорівці

5 серпня бойовики обстріляли житловий будинок у Красногорівці, що на Донеччині. 56-річного місцевого мешканця з осколковим пораненням доставили до лікарні. Він зазнав численних тілесних ушкоджень, перебуваючи у власній квартирі.

Ситуація на Донбасі

Російські найманці продовжують цинічно ігнорувати усі домовленості про перемир'я. Лише упродовж минулої доби, 10 серпня, вони 16 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Гатили у бік позицій ЗСУ біля Водяного, Невельського, Мар'їнки, Нью-Йорка, Катеринівки, Новоолександрівки, Луганського, Новолуганського та у напрямку селища Піски.

Внаслідок ворожого обстрілу 3 захисників України зазнали поранень. Один із них перебував у важкому стані, військовий помер у госпіталі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу