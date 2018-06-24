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Внаслідок жахливої ДТП на Харківщині загинув мотоцикліст: фото 18+

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Внаслідок жахливої ДТП на Харківщині загинув мотоцикліст
Внаслідок жахливої ДТП на Харківщині загинув мотоцикліст / pmg.ua

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня в селищі Білий Колодязь Вовчанського району, що на Харківщині. В результаті аварії загинув мотоцикліст, ще один пасажир поранений.

Про це йдеться на сторінці поліції Харківщини у Facebook.

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За словами правоохоронців, мотоцикл "ІЖ", яким керував 40-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ".

Внаслідок аварії водій транспортного засобу "ІЖ" загинув на місці, а 38-річний пасажир мотоцикла наразі доставлений до Вовчанської районної лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, жахлива дорожньо-транспортна пригода з двома мікроавтобусами сталася у суботу, 23 червня, поблизу села Дівички Переяслав-Хмельницького району, що на Київщині. Внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець, 14 осіб травмовано.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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