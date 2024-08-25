Вночі ворог випустив ракети й "Шахеди" по прифронтових областях: скільки збила ППО

У ніч на 25 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами й "Шахедами". По ворожих цілях потужно відпрацювали захисники неба.

Так, внаслідок активної протидії Сил оборони більшість ракет не досягла своїх цілей. Окрім того, збито майже всі "Шахеди".

Важливо Росія завдала ракетних ударів по Харкову й Чугуєву: серед постраждалих – дитина

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки ракет і "Шахедів" збили сьогодні вночі

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі агресор завдав ударів ракетами різних типів по прифронтових областях. Зокрема, атакував Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Ворог застосував ракети наземного базування з Воронезької та Ростовської областей, – крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М". Також випустив 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей,

– заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також окупанти атакували 9 ударними безпілотниками типу Shahed. Дрони запускали з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області,

– зазначив командувач Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" збили вночі 25 серпня / Інфографіка Повітряних сил