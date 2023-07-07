Вночі були пуски 18 "Шахедів": скільки вдалося знищити та де
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами типу "Шахед" з Південно-Східного напрямку. Всього ворог випустив 18 дронів.
Протиповітряна оборона України працювала у Південних та Східних регіонах. Командування Повітряних сил розповіло про результати станом на ранок 7 липня.
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Збито 12 "Шахедів"
Противник запустив цілі з напрямку: Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Так, упродовж ночі було збито 12 "Шахедів".
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131",
– йдеться у повідомленні.
ППО збила 12 іранських дронів у ніч проти 7 липня / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Уламки "Шахедів" вбили двох людей
Зауважимо, що 6 з 12 збито захисниками з ПвК "Схід" над Дніпропетровщиною. Там уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.
Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі, як наслідок – спалахнула пожежа.
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Атаки ворога дронами: чому складно збити усі ці
- Цього тижня росіяни також атакували іранськими дронами Суми, було чотири прильоти. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Загинуло троє людей.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат раніше зазначав, що найчастіше росіяни атакують дронами саме вночі, "щоб складніше знищувати повітряні цілі, не мати до них візуальної прив'язки".
- Знищити абсолютно усі цілі складно, адже у нас величезна територія, яку покрити суцільним ППО наразі фактично неможливо.
- Зазвичай російські загарбники запускають "Шахеди" відразу з різних напрямків і ведуть їх різними маршрутами. Це розосереджує роботу зенітників та інших фахівців, які збивають іранські "мопеди".
- Українське командування неодноразово наголошувало, що якби замість МіГ-29 були американські F-16, то ефективність нашої ППО зросла б у багато разів.