Вночі були пуски 18 "Шахедів": скільки вдалося знищити та де

У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами типу "Шахед" з Південно-Східного напрямку. Всього ворог випустив 18 дронів.

Протиповітряна оборона України працювала у Південних та Східних регіонах. Командування Повітряних сил розповіло про результати станом на ранок 7 липня.

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Збито 12 "Шахедів"

Противник запустив цілі з напрямку: Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Так, упродовж ночі було збито 12 "Шахедів".

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131",

– йдеться у повідомленні.



ППО збила 12 іранських дронів у ніч проти 7 липня / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Уламки "Шахедів" вбили двох людей

Зауважимо, що 6 з 12 збито захисниками з ПвК "Схід" над Дніпропетровщиною. Там уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі, як наслідок – спалахнула пожежа.

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