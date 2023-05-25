Вночі до Львівщини долетіли 10 "Шахедів"
25 травня 2023, 09:06Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький
У ніч на 25 травня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, на Львівщину окупанти випустили 10 "Шахедів".
На щастя, наші сили ППО спрацювали на відмінно. Тому влучань у регіоні немає.
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Ворог атакував Львівщину дронами-камікадзе
Як розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, до регіону долетіли 10 "Шахедів". Але ПВК "Захід" спрацювала стовідсотково. Влучань в об’єкти немає. Жертви чи постраждалі також відсутні.
Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу,
– наголосив Козицький.
Україну атакували "Шахедами": все, що відомо
- У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували західні регіони України з повітря. Під час нічної атаки ворог застосував баражуючі боєприпаси ''Shahed". Атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.
- Внаслідок декілька годинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 ''Shahed-136/131".
- Попередньо, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.
- До речі, усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.
- У Повітряних силах зазначили, що 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Спільними зусиллями усі 36 "Шахедів" знищено.
- Також 25 травня ворожий дрон залетів у Чернівецьку область. На щастя, силам ППО вдалось його збити. Вже вранці в ОВА повідомили про наслідки атаки. Уламки дрона пошкодили три житлових будинки.
- Окрім цього, на Буковині через нічну атаку уламками безпілотника пошкодило електролінії на Хотинській дільниці. Частина Хотина знеструмлена, повідомили в обленерго.
- Президент України Володимир Зеленський подякував силам ППО за усі збиті ворожі дрони цієї ночі.