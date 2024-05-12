Українська розвідка вночі проти 12 травня атакувала три заводи на території Росії. Джерела розповіли, що мовиться про підприємства у російському Волгограді, Людиново та Липецьку.

Російське Міноборони вранці 12 травня про наслідки атаки не говорило. Тільки традиційно відзвітувало про "роботу" ППО.

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Що відомо про атаку на 3 заводи у Росії

Джерела 24 Каналу розповіли, що внаслідок операції Головного управління розвідки вночі проти 12 травня під атакою опинився Волгоградський нафтопереробний завод, що у Красноармійському районі Волгоградської області.

Ураження об'єкта відбулося орієнтовно о 2:30 ночі за місцевим часом. У результаті атаки дронів-камікадзе на території підприємства пролунало кілька вибухів, після чого на НПЗ розпочалася пожежа,

– повідомили джерела у спецслужбі.

Вони додали, що інформацію про ураження нафтопереробного заводу також підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Окрім того, під атакою безпілотників також опинились:

Новолипецький металургійний комбінат , що у російському Липецьку;

, що у російському Липецьку; нафтобаза "Калуганафтопродукт", що в Людиново Калузької області.

Ці об'єкти раніше вже атакували безпілотники.

Подібні об'єкти на території Росії будуть системно атаковані стільки, скільки буде потрібно до їхньої повної нейтралізації. З огляду на вперте намагання Московії посилювати натиск на фронті, Кремль не матиме достатніх сил та засобів, аби захистити свої стратегічні підприємства в тилу. Росіянам доведеться обирати, що саме захищати: або свою нафтопереробну і металургійну галузі, або ж окупаційні війська в Україні,

– зазначив співрозмовник у ГУР.

Варто зауважити, що російські ЗМІ вранці 12 травня розповіли про атаку дронів Волгоградський нафтопереробний завод, що розташований у Червоноармійському районі Волгоградської області.

Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров заявив про успішну роботу ППО, проте підтвердив падіння уламків дронів на території заводу. Там спалахнула пожежа, яку росіяни ліквідували.

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