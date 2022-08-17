Із Криму виїхали "прем'єр" аксьонов і спікер "парламенту" костянтинов: про повернення не йдеться

Із Криму в ніч на 17 серпня виїхав "прем'єр" сергій аксьонов і спікер "держдуми" півострова володимир костянтинов. Втеча відбулася після того, як обом діячам подзвонив куратор із Москви.

Про це повідомили 24 каналу джерела в розвідці. Для успішної "евакуації" окупанти перекривали на ніч кримський міст. Наразі українським службам відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування цих ставлеників кремля.

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Куди вихали кримські гауляйтери

Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів. Тоді окупаційні лідери почали поспіхом вивозили з Криму своїх жінок і дітей. Вивезли навіть коханок, яких посадили в машини з охороною.

Підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи. Наразі родини "політиків" перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне "рятування". Про повернення до півострова наразі не мовиться,

– розповіли наші джерела.

За даними розвідки, представники окупаційної влади розпорядилися викладати сфабриковані відео у соцмережі та ЗМІ. Записи будуть буцімто записані у Криму. Цілком ймовірно, що для розв'язання певних задач гауляйтери можуть повертатися на кілька годин, але, схоже, відтепер житимуть у росії.

Проте це не єдині зміни на окупованому півострові за день. У ГУР встановили, що окупанти почали термінове переміщення своїх літаків і гелікоптерів у глиб півострова. Частину переводять взагалі на аеродроми до росії. Також кремлівські ЗМІ повідомили, що призначений новий командувач чорноморського флоту росії.

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