Вночі окупанти атакували Україну 46 "Шахедами": скільки збили сили ППО

Росія знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед". Цього разу агресорка запустила майже пів сотні безпілотних літальних апаратів.

Українська протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих повітряних цілях. Збити вдалося майже всі дрони.

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Атака була масованою

Знищити вдалося 32 із 46 дронів, які запустила Росія по українській території.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131",

– мовиться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Вночі проти 27 грудня гучні вибухи пролунали на Одещині. Після цього почали оголошувати відбої.

У Повітряних силах зазначили, що ворог вдався до чергової масованої атаки дронами – камікадзе. Крім цього, у Генштабі зазначили, що на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

В деяких областях оголошували тривогу