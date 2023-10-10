Вночі окупанти запустили 36 "Шахедів" по Україні

Росія запустила по території України 36 "Шахедів" протягом ночі проти 10 жовтня. Наша ППО працювала щонайменше в Одеській та Миколаївській областях.

Наші військові збили більшість ворожих цілей. Перед цим Юрій Ігнат пояснював, що ця осінь та зима є рекордною за застосуванням "Шахедів" окупантами.

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Що відомо про атаку росіян

Сьогодні (10 жовтня – 24 Канал) вночі, Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131,

– розповіли військові.

За їхніми даними, нашим Силам та засобам протиповітряної оборони вдалось знищити 26 ворожих "Шахедів".

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО збили 27 ворожих Shahed-131/136. Цілі ліквідували у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.



Скільки дронів збили наші військові

Військові розповіли, що протягом минулої доби 9 жовтня відбулось 39 бойових зіткнень. Окрім того, окупанти завдали:

1 ракетний удар;

63 авіаційних удари;

47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах України.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – розповіли військові.

Росія атакувала Південь України

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 22:17 9 жовтня повідомили, що зафіксували рух ворожих дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської області. Після цього попереджали, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку села Коблеве Одеської області, на Миколаївщині працювала ППО.

Буквально о 23:11 9 жовтня ще декілька груп "Шахедів" рухались з Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини. Вони рухались в сторону Кривого Рогу Дніпропетровської області. Орієнтовно о 23:33 ще декілька груп "Шахедів" випустили з Чорного моря у напрямку Затоки Одеської області.

Вже о 23:40 в Одесі пролунали перші вибухи. Також вибухи чули в районі Вилкового. Там, а також на Миколаївщині, працювала ППО. Опівночі наші військові повідомили, що Росія продовжує з Чорного моря атакувати Південь України дронами й людей закликали перебувати в укриттях.

Відбої повітряної тривоги пролунали орієнтовно о 1 годині ночі проти 10 жовтня.